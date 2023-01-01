Крымские известия

Одну из них помогла решить наша газета
«Вечером хлеба не купить. Да и днем не во всех магазинах сыщешь», — жалуются симферопольцы. В чем же причина — хлебозаводы не обеспечены электроэнергией? Да, в эти дни поступила информация: некоторые из них вынуждены выбросить тонны сырья — испортилось. Однако крымские власти в срочном порядке обеспечили предприятия, выпекающие социально значимый продукт, дополнительными мощностями. Казалось, вопрос должен быть исчерпан. Почему же на прилавках столичных магазинов по-прежнему пусто? Мы отправились на «Крымхлеб» выяснять, в чем дело.