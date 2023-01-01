Крымские известия

В темноте, да не в обиде

В маршрутном такси неказистый мужичонка во весь голос рассуждает: «И чего это Симферополь делится энергией с регионами? Самим не хватает!». Если бы энергия слов, сказанных в ответ, имела свойство преобразовываться во взрывную, от «оратора» осталось бы мокрое место. Смысл сводился к одному: и в радости, и в беде крымчане едины и помогают друг другу как могут. Да, действительно жители южной столицы до последнего времени терпели колоссальные неудобства, когда электричество давали всего на 4 часа в день, в том числе в многоквартирные дома, оснащенные электрическими плитами.