Крымские известия

Тема номера

С самой сложной ситуацией можно справиться, если быть ответственным и помогать друг другу
Как уже сообщалось, депутаты Государственного Совета Крыма по поручению главы парламента Владимира Константинова разъехались в закрепленные за ними регионы, где совместно с коллегами из муниципальных образований помогают оперативному решению вопросов, связанных с обе...

Важная информация

"Горячии линии" и особый режим работы
На период ситуации, сложившейся с отключением подачи энергоснабжения в Республику Крым, ГУП РК "Крымэнерго" организована круглосуточная работа "Контакт-центра" предприятия (многоканальная связь - по телефону (3652) 55-16-37). К работу привлечены дополнительные сотрудники. Прин...
hleb1

У «Крымхлеба» проблем нет. Проблемы — у магазинов

on 28 Ноябрь 2015 Экономика
E-mail Печать PDF

Одну из них помогла решить наша газета

«Вечером хлеба не купить. Да и днем не во всех магазинах сыщешь», — жалуются симферопольцы. В чем же причина — хлебозаводы не обеспечены электроэнергией? Да, в эти дни поступила информация: некоторые из них вынуждены выбросить тонны сырья — испортилось. Однако крымские власти в срочном порядке обеспечили предприятия, выпекающие социально значимый продукт, дополнительными мощностями. Казалось, вопрос должен быть исчерпан. Почему же на прилавках столичных магазинов по-прежнему пусто? Мы отправились на «Крымхлеб» выяснять, в чем дело.

Подробнее... Добавить комментарий

Неприятность эту мы переживем

on 28 Ноябрь 2015 Политика
E-mail Печать PDF

Я всегда с недоумением следила за жаркими дискуссиями менеджеров информагентств, предрекавших скорую смерть печатных СМИ. В отдаленных крымских селах сегодня нет света, не работают радио, связь. Единственный источник информации — газета. Ее передают из рук в руки, делятся прочитанным с соседями. И абсолютно неважно, как она называется. Главное — донести до читателя, что власть работает, ежедневно проводятся заседания штаба по чрезвычайной ситуации, Россия шлет помощь. А если бы какой-нибудь чиновничий держиморда махнул шашкой, пошел на поводу у полемистов и дал команду ликвидировать газетный носитель? Ответ напрашивается сам собой.

Подробнее... Добавить комментарий
novoselye

Новоселье придется отложить

on 28 Ноябрь 2015 Служба "101"
E-mail Печать PDF

Вечером 26 ноября район Куйбышевского рынка в Симферополе оглушил грохот. Я в это время возвращалась с работы домой и видела, как прохожие стали разбегаться и прятаться за стены магазинчиков. Кто-то упал на землю, прикрыв голову руками. Думали, произошел теракт.

Подробнее... Добавить комментарий
tec

В темноте, да не в обиде

on 28 Ноябрь 2015 Экономика
E-mail Печать PDF

В маршрутном такси неказистый мужичонка во весь голос рассуждает: «И чего это Симферополь делится энергией с регионами? Самим не хватает!». Если бы энергия слов, сказанных в ответ, имела свойство преобразовываться во взрывную, от «оратора» осталось бы мокрое место. Смысл сводился к одному: и в радости, и в беде крымчане едины и помогают друг другу как могут. Да, действительно жители южной столицы до последнего времени  терпели колоссальные неудобства, когда электричество давали всего на 4 часа в день, в том числе в многоквартирные дома, оснащенные электрическими плитами. 

Подробнее... Добавить комментарий
gas

Никто не будет наживаться на временных трудностях

on 28 Ноябрь 2015 Клуб потребителей
E-mail Печать PDF

В правительстве республики подписано соглашение между Советом министров РК и операторами рынка нефтепродуктов на период чрезвычайной ситуации.

Подробнее... Добавить комментарий
svet1

Кому свет в дом, а кому — тепло в кошелек

on 28 Ноябрь 2015 Клуб потребителей
E-mail Печать PDF

Фонарики, свечи и дизельные генераторы — сейчас самые ходовые товары в Крыму. На Центральном рынке Симферополя многолюдно. Граждане пытаются купить элементарные приборы освещения. Уже всем понятно: жить в суровых условиях экономии электричества придется продолжительное время.

Подробнее... Добавить комментарий
fire

Бутерброд при свечах, на коленях — теплый плед

on 28 Ноябрь 2015 Клуб потребителей
E-mail Печать PDF

Признаться, ситуация (чрезвычайная!), сложившаяся сейчас в Крыму, способна выбить из колеи даже очень спокойного и уравновешенного человека, если он по двое суток сидит без света в неотапливаемой квартире, где к тому же нет и воды. Да, рано или поздно все изменится, и мы забудем «черный ноябрь», как плохой сон, но пока он нам «снится», давайте прислушаемся к советам переживших подобные ситуации многоопытных людей, которыми они охотно делятся в сети Интернета. Первый совет — запасайтесь самым необходимым.

Подробнее... Добавить комментарий
shop

Покупатель всегда прав?!

on 28 Ноябрь 2015 Клуб потребителей
E-mail Печать PDF

При этой фразе у многих на устах появляется саркастическая усмешка: с нарушением прав потребителей мы сталкиваемся ежедневно. Хорошо, если это только обвес или некачественное исполнение услуги: тебе еще могут нахамить и послать куда подальше. Куда на самом деле идти после таких инцидентов, как и где отстаивать свои права, на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» рассказали руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ и главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Крымского управления Роспотребнадзора Виктория ВОРОНОВА.

Подробнее... Добавить комментарий
ioffe

Этот день мы приближали, как могли

on 28 Ноябрь 2015 Культура, искусство, образование, наука
E-mail Печать PDF

В Симферополе состоялось заседание коллегии Министерства культуры Республики крым, посвященное итогам работы за 9 месяцев текущего года.

Подробнее... Добавить комментарий
suvorov1

От солдата до генералиссимуса

on 28 Ноябрь 2015 Люди и судьбы
E-mail Печать PDF

«Я горжусь, что я русский!».
А. Суворов.

285 лет назад в Москве, в семье соратника Петра Великого, генерал-аншефа Василия Суворова родился сын Александр. В 12 лет отец записал его солдатом в лейб-гвардию Семеновского полка. В программе домашнего обучения были военная история, фортификация, иностранные языки. Через пять лет юноша поступил капралом в полк. Началось время ратной службы. В 24 года Суворов получил офицерский чин, во время Семилетней войны приобрел славу отважного партизана-кавалериста. Когда Суворов прибыл с донесением к императрице Елизавете Петровне, он удостоился чина полковника.

Подробнее... Комментарии (1)
music1

Рояль был весь открыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас…

on 28 Ноябрь 2015 Культура, искусство, образование, наука
E-mail Печать PDF

Завершился Х Международный конкурс молодых пианистов имени Алемдара Караманова. В нем участвовали 42 юных музыканта в четырех возрастных группах: до 10 лет, с 11 до 14, с 15 до 18 и с 19 до 25.  В концертном зале Симферопольского музыкального училища им. П. Чайковского выступали ребята из городов России, Украины, Китая.

Подробнее... Добавить комментарий